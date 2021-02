Sanremo 2021, spopola il FantaSanremo: ecco cos’è e come si gioca (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando mancano una manciata di giorni all’inizio della 71esima edizione del “Festival di Sanremo”, ecco che spopola il FantaSanremo. Nato nel 2020 sulla scia del Fantacalcio, l’idea appartiene a un gruppo di ragazzi delle Marche che erano soliti incontrarsi in un bar della frazione Porto Sant’Elpidio per guardare (e commentare) il Festival tutti assieme. come si gioca? È semplice, e gratuito. Il sito ufficiale mette a disposizione 100 “baudi”, in onore di Pippo, per poter comporre la propria squadra composta da cinque Campioni del Festival e un capitano. “Il Baudo è la moneta appositamente coniata in onore dell’unico e inimitabile Pippo Baudo”, spiegano gli ideatori. Ogni cantante ha un valore diverso. Per avere Fedez e Francesca Michielin in squadra bisogna investire 38 baudi: sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando mancano una manciata di giorni all’inizio della 71esima edizione del “Festival di”,cheil Fanta. Nato nel 2020 sulla scia del Fantacalcio, l’idea appartiene a un gruppo di ragazzi delle Marche che erano soliti incontrarsi in un bar della frazione Porto Sant’Elpidio per guardare (e commentare) il Festival tutti assieme.si? È semplice, e gratuito. Il sito ufficiale mette a disposizione 100 “baudi”, in onore di Pippo, per poter comporre la propria squadra composta da cinque Campioni del Festival e un capitano. “Il Baudo è la moneta appositamente coniata in onore dell’unico e inimitabile Pippo Baudo”, spiegano gli ideatori. Ogni cantante ha un valore diverso. Per avere Fedez e Francesca Michielin in squadra bisogna investire 38 baudi: sono ...

