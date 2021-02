Sanremo 2021 | Amadeus a Che Tempo Che Fa | “Naomi Campbell prima conduttrice del Festival”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono ore frenetiche per ildi, al via il 2 marzo prossimo. In questi giorni sia il direttore artistico e conduttoreche Fiorello sono rinchiusi al Teatro Ariston per le prove. “Avremo donne diverse ogni sera più altre punteggiature di altre donne che racconteranno cose importanti. – ha spiegato– Ci sarà Matilda De Angelis, poi Elodie che farà una performance bellissima che sta preparando. Saranno 5 serate di grandissima musica, questa è la certezza che abbiamo: è unstorico, uncosì in 71 anni non si è mai visto e speriamo non si veda mai più”. Come ogni vigilia che si rispetti non mancano le polemiche. Non ultime quelle sulla scelta del nome della co-della serata del venerdì: Barbara ...