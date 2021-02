Samantha De Grenet: “Io sono etero-etero, Tommaso non è gay-gay”. È polemica (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Samantha De Grenet afferma che Tommaso Zorzi non è gay gay Anche se tarda notte, dopo la lunga diretta su Canale 5, I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno cenato. E proprio in quel lasso di tempo Samantha De Grenet ha iniziato a fare dei discorsi sugli orientamenti sessualità. Nello specifico, la soubrette romana ha ribadito di aver scoperto che Tommaso Zorzi non è “gay gay gay gay”. Parlando con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, la donna ha asserito: “Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay“. Ma le due affermazioni sono state bloccate da Stefania Orlando, che immediatamente ha replicato così: “Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette“. Il botta e risposta con Stefania Orlando Dopo la presa di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 febbraio 2021)Deafferma cheZorzi non è gay gay Anche se tarda notte, dopo la lunga diretta su Canale 5, I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno cenato. E proprio in quel lasso di tempoDeha iniziato a fare dei discorsi sugli orientamenti sessualità. Nello specifico, la soubrette romana ha ribadito di aver scoperto cheZorzi non è “gay gay gay gay”. Parlando con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, la donna ha asserito: “Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay“. Ma le due affermazionistate bloccate da Stefania Orlando, che immediatamente ha replicato così: “Ma non si danno più le etichette, amore, non cipiù etichette“. Il botta e risposta con Stefania Orlando Dopo la presa di ...

