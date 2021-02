Salvini e il piano “Lega Italia”: un nuovo partito popolare insieme a Berlusconi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Forza Italia è nel caos. E non solo per le nomine governative e di partito, destinate a suscitare i soliti tumulti. Stavolta c’è ben di più. È chiaro a tutti che sotto l’ombrello di Mario Draghi si definiranno nuovi equilibri politici: fu così con Monti, figuriamoci adesso. Al Centro si aprono tanti cantieri, tutti con l’ambizione di intercettare l’onda lunga del nuovo premier, e tutti puntano a rosicchiare la piccola residua percentuale di Forza Italia. Proviamo a contarli. Toti ha già la sua componente alla Camera e la sua operazione avanza in pendant con la emancipazione della Carfagna, con cui progetta da tempo un partito moderato. Renzi si sente il Macron Italiano, vuole fortissimamente diventare l’erede di Berlusconi, con o senza il consenso del diretto ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Forzaè nel caos. E non solo per le nomine governative e di, destinate a suscitare i soliti tumulti. Stavolta c’è ben di più. È chiaro a tutti che sotto l’ombrello di Mario Draghi si definiranno nuovi equilibri politici: fu così con Monti, figuriamoci adesso. Al Centro si aprono tanti cantieri, tutti con l’ambizione di intercettare l’onda lunga delpremier, e tutti puntano a rosicchiare la piccola residua percentuale di Forza. Proviamo a contarli. Toti ha già la sua componente alla Camera e la sua operazione avanza in pendant con la emancipazione della Carfagna, con cui progetta da tempo unmoderato. Renzi si sente il Macronno, vuole fortissimamente diventare l’erede di, con o senza il consenso del diretto ...

LegaSalvini : #SALVINI CHIEDE LA TESTA DI #ARCURI: 'VIA IL COMMISSRIO' - matteosalvinimi : #Salvini: Spero di incontrare entro oggi sia il ministro degli Affari regionali, Gelmini, che il ministro delle Inf… - FrancoVox1 : @La7tv Un volgare seguace di TOTI-SALVINI! Il luogo comune sempre a portata di critica: le primule , i banchi con l… - Bobbio65M : RT @LegaSalvini: #SALVINI CHIEDE LA TESTA DI #ARCURI: 'VIA IL COMMISSRIO' - alkhimiyah : RT @a70199617: #CHE SUPPOSTA PER SALVINI CITTADINI Addio a quota 100: il piano Draghi per riformare le pensioni -