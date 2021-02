“Salta il super cashback da 1.500 euro”. Il governo contro i furbetti delle transazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fatta la legge trovato l’inganno. Deve essere un proverbio noto in tutto il mondo, ma in Italia è divenuto legge di vita, riferimento comportamentale per evitare come la peste tutti i ‘tranelli’ che questo Stato ‘ingordo’ pone ostacoli sulla strada di noi onesti cittadini. E così, non appena si è cominciato a parlare di cashback, super cashback, ‘ultra-cashback’, gli italiani hanno iniziato ad inveire: “No, io non lo farò mai. Ci vogliono controllare. Io non voglio far sapere a nessuno cosa acquisto”. Beh, c’è chi quello che acquista non lo vuole far sapere manco alla moglie, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che quando il cashback, ovvero la possibilità di ricevere uno ‘sconto’ a patto di utilizzare le proprie carte di credito e non il contante, è partito e gli italiani si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fatta la legge trovato l’inganno. Deve essere un proverbio noto in tutto il mondo, ma in Italia è divenuto legge di vita, riferimento comportamentale per evitare come la peste tutti i ‘tranelli’ che questo Stato ‘ingordo’ pone ostacoli sulla strada di noi onesti cittadini. E così, non appena si è cominciato a parlare di, ‘ultra-’, gli italiani hanno iniziato ad inveire: “No, io non lo farò mai. Ci voglionollare. Io non voglio far sapere a nessuno cosa acquisto”. Beh, c’è chi quello che acquista non lo vuole far sapere manco alla moglie, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che quando il, ovvero la possibilità di ricevere uno ‘sconto’ a patto di utilizzare le proprie carte di credito e non il contante, è partito e gli italiani si sono ...

_Donutsaurus : Tutto giusto, facciamo un gioco su base action per gente che non è tanto brava con gli action. Non vedo l'ora anche… - MartiLipstick : @lapieppy Cara Piera, io sono semrpe stata super ligia, ma a un certo punto ci vuole buon senso. Non si può pensare… - TrendOnline : #Bonus #cashback: salta premio da 1500 €? Brutte news per #Nexi - Super__Marti : RT @FulvioDelmiglio: Chi non salta rossonero è... e si godeeeeee #MilanInter - MuseUmbria : RT @5_pg12: Il serpente a settembre sibila mentre si incammina assonnato verso un sasso. Di sera salta spaurito, vedendo il suricato Simone… -