Salmonella nel pollo | 5 morti sospette e 500 infettati Il prodotto ritirato dal mercato

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si sospetta che cinque persone siano morte e altre centinaia, compresi bambini, si sono ammalate gravemente dopo aver mangiatocontaminato importato dalla Polonia. La carne è stata trasformata in pepite surgelate a buone prodotti diimpanati venduti dai principali supermercati di tutto il Regno Unito nell’ultimo anno. È significativo che i cani da guardia della salute pubblica affermino che l’infezione dasia stata registrata come causa di morte in almeno un caso. Ci sono stati altri quattro decessi registrati legati a questi focolai, tuttavia non è chiaro se l’infezione dafosse un fattore. La Public Health England ha rifiutato di fornire dettagli sull’età, il sesso o l’ubicazione di questo gruppo, lasciando potenzialmente le famiglie in lutto all’oscuro ...

DamatoRicardo : Salmonella nel pollo comprato al market: 5 morti sospette e 500 infettati, le 'pepite' ritirato dal mercato… - StefaniaFalone : Salmonella nel pollo comprato al market: 5 morti sospette e 500 infettati, prodotto ritirato dal mercato… - microeLyssa : @disilluso_ Ho letto 'la salmonella nel sugo'. Dopodiché il resto è diventato irrilevante -

Ultime Notizie dalla rete : Salmonella nel

Il Messaggero

Per inciso, dallo scorso anno diversi paesi avevano già diramato quasi 100 avvertimenti relativi allapollame refrigerato e congelato in arrivo dalla Polonia. Le stime, in tutto il ...L'elenco dei prodotti distribuitinostro Paese e oggetto di allerta comprende sette casi: ... CHIRON Naturdelikatessen; confezione da 135 grammi);in polvere di moringa dai Paesi Bassi (...Pollo contaminato da salmonella proveniente dalla Polonia. Sarebbe questa la principale causa di morte di cinque persone in Gran ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.