Salerno | “questo non è amore” | la campagna permanente contro la violenza sulle donne

mbx1900 : @lenuccia82 @agnosticIT @vanabeau Detto questo un comune privo di tutto? Io credevo che vivessi a Salerno ????? - simy90sc_simona : @GrandeFratello @MediasetPlay Ciao sono Simona da Salerno e vorrei dedicare piccola stella di Ultimo a Francesco, p… - Melania55215154 : Ciao. Sono Melania e chiamo da Salerno. Vorrei dedicare Giusy di ultimo alla mia Dayane e ricordarle che non sarà s… - emanuel41524572 : @GrandeFratello Hey! Amy. Salerno. Vorrei 'Believer'( I.Dragons) x Tommaso perché racconta della ricerca di pace… - stefano07169322 : RT @enzofolgieri: Sono uscito a fare due passi, e mi sono trovato davanti questo... Non invidiatemi troppo... #sapri (Salerno) https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno questo

A differenza del caso della coppia di Palermo, in quello della provincia di, come spiegato ... non sono un vigliacco fino alivello perchè non mi interessa. Quando l'ho trovato a terra ...Trascorsi daripristino provvisorio almeno 30 giorni, tempo tecnico necessario all'... Napoli, Benevento, Caserta,, Acerra, Battipaglia, Casoria, Cava de' Tirreni, Giugliano, Marano, ...Salerno. “Questo non è amore”, così si intitola la campagna permanente di prevenzione lanciata dalla polizia di Stato, con il coordinamento nazionale della Direzione Centrale Anticrimine, al fine di ...Una vera e propria tragedia quella che ha gettato nello sconforto la comunità di Salerno. Raffaele Coppola, 17enne di Castiglione del Genovesi ...