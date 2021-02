sportli26181512 : Salernitana, Dizczek dopo il malore: 'Grazie a tutti non mollo mai': Il centrocampista dei campani si è accasciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Dizczek

Corriere dello Sport.it

ROMA - Patryk, dopo lo spaventoso malore in campo ad Ascoli , ha ringraziato tutti coloro che gli sono ...ad arrivarmi - si legge sul profilo Instagram del giocatore della- Non ...Il 23enne centrocampista della Salernitana Patryk Dziczek, dal letto della clinica romana dove è ricoverato da Sabato 20 Febbraio dopo il malore accusato sul terreno di gioco allo stadio "Del Duca" di ...Le dichiarazioni di Patryk Dziczek, giocatore della Salernitana colpito da un malore nel match contro l'Ascoli: Non mollo mai. Grazie per i messaggi" ...