Salah | ecco il motivo per cui decise di trasferirsi alla Fiorentina

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Filipe Luis ha svelato ilper cui Momodinel 2016. Le sue parole In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Guardian, il difensore brasiliano Filipe Luis ha rivelato un retroscena relativo al passaggio di Mohameddal Chelseaa inizio 2016. Le sue parole raccolte da ViolaNews.– «Quando è andatogli dissi: ‘Perché vai, Momo? Questo è il Chelsea’. E lui mi rispose semplicemente: ‘Ho bisogno di giocare’. A quel punto pensai chefosse bravo; non si trasferì per soldi o per vincere di più, voleva solo dimostrare il suo valore». Leggi su Calcionews24.com

LPincia : RT @brn_folgore: Questa è la 'Milano da bere' del sindaco #Salah. Degrado, sbandati ovunque. E si.... merita proprio di essere rieletto. h… - brn_folgore : Questa è la 'Milano da bere' del sindaco #Salah. Degrado, sbandati ovunque. E si.... merita proprio di essere riel… -

Ultime Notizie dalla rete : Salah ecco

TUTTO mercato WEB

Filipe Luis ha svelato il motivo per cui Momodecise di trasferirsi alla Fiorentina nel 2016. Le sue ......la mossa dell'allenatore 62' Entra in campo Dominic Calvert - Lewin per Everton FC 62' ... Curtis Jones (dal 18' st Xherdan Shaqiri), Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed. A disposizione: ...Blog Calciomercato.com: Il 2021 mi sta regalando delle scene a dir poco clamorose. Il Liverpool di Jurgen Klopp non sta più vincendo e convincendo, era partito alla grande come ...CARONNO PERTUSELLA – Incontro al vertice domani per la Caronnese che dopo i recuperi è quinta in classifica, e che giocherà in casa contro il Bra, attualmente secondo con sei punti di ...