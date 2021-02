Saipem in forte rialzo dopo nuovo contratto in Qatar

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che si attesta a 2,619, con un aumento del 2,59%.è balzata ad un massimo di 2,653, indel 3,27%, pocoaver annunciato di essersi aggiudicata unda 1,7 miliardi di dollari da parte digas. Il progetto riguarda lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project, al largo della costa nord-orientale della penisola del. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,672 e successiva a quota 2,797. Supporto a 2,547.