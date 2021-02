Saipem | aggiudicato contratto da Qatargas per 1 | 7 milioni di dollari

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –si èunassegnato daper lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project (al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar) per un valore di circa 1,7 miliardi di. Il progetto incrementerà la capacità di produzione originaria del giacimento di gas a 110di tonnellate all’anno. Il progetto comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di diversi impianti offshore per l’estrazione e il trasporto di gas naturale tra cui piattaforme, strutture di supporto e collegamento, cavi sottomarini e condotte. Le attività di varo e sollevamento saranno eseguite dalla nave DE HE in acque profonde circa 65 metri, sfruttando la tecnologia proprietaria di ...

Ultime Notizie dalla rete : Saipem aggiudicato

Il Messaggero

si èun contratto assegnato da Qatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project (al largo della costa nord - orientale della penisola del Qatar) ...mostra una migliore performance rispetto ad ENI e Tenaris, beneficiando delle ultime notizie dal versante societario. Il gruppo si e?un contratto per il parco eolico offshore ...(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicato un contratto assegnato da Qatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project (al largo della costa nord-orientale ...Saipem si aggiudica un contratto da Quatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project per un valore di circa 1,7 mld di USD ...