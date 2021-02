Sacchi | ' L' Inter ha fatto il salto | ora domini di più Il Milan paga anche le sue furbizie Ibra a Sanremo | il club dov' è?'

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

ilcirotano : Sacchi: 'L'Inter ha fatto il salto, ora domini di più. Il Milan paga anche le sue furbizie. Ibra a Sanremo, il club… - sportli26181512 : Sacchi: 'L'Inter ha fatto il salto, ora domini di più. Il Milan paga anche le sue furbizie. Ibra a Sanremo, il club… - Gazzetta_it : #Sacchi: 'L'Inter ha fatto il salto, ora domini di più. Il Milan paga anche le sue furbizie. Ibra a Sanremo, il clu… - grandifabio1 : @SirEdward2007 @ElBuffi82 Noi siamo figli del Milan di Sacchi, alla parola difesa e contropiede mi viene in mente L… - il_laocoonte : @ilconterosso1 @ThomasMestre @maledetto1977 @MilanNewsit @LucaNotar10 @gilardisil anche perchè sacchi poteva farlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Inter

La Gazzetta dello Sport

Arrigo, l'vince il derby, allunga e se ne va… Abbonati a G+ a partire da solo 0,60 centesimi alla settimana PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, ......Giuseppe Nano(nel 1942), anche lui 16enne, che batté Donnarumma di qualche giorno, anche se il portiere di Sondro giocò solo una partita ufficiale. Gigio ha fatto di più: oggi contro l...Gli interisti radunati nella zona del «Baretto», la Curva milanista al Cancello 14. Assembramenti e poche mascherine. Striscione per Bellugi e raccolta solidale per i clochard ...I tifosi di Inter e Milan si sono uniti per aiutare i senzatetto di Milano: ecco l'iniziativa in collaborazione con i City Angels ...