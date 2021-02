Sabrina Salerno e Rosita Celentano per la difesa degli animali: su Charity Stars un’asta benefica – Video (Di lunedì 22 febbraio 2021) È partita sulla piattaforma Charity Stars un’asta in collaborazione con Sabrina Salerno e Rosita Celentano, che hanno deciso di destinare alcuni preziosi oggetti ed esperienze per un obiettivo comune: difendere gli animali. Il ricavato delle aste, infatti, servirà a sostenere il lavoro di Animal Equality Italia per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare. Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice italiana, ha scelto di mettere all’asta qualcosa che le appartiene e a cui è davvero molto legata, con lo scopo di supportare il lavoro in difesa degli animali: il primo round di aste (che si conclude il 27 febbraio) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) È partita sulla piattaformain collaborazione con, che hanno deciso di destinare alcuni preziosi oggetti ed esperienze per un obiettivo comune: difendere gli. Il ricavato delle aste, infatti, servirà a sostenere il lavoro di Animal Equality Italia per la protezioneallevati a scopo alimentare., cantante, showgirl e attrice italiana, ha scelto di mettere all’asta qualcosa che le appartiene e a cui è davvero molto legata, con lo scopo di supportare il lavoro in: il primo round di aste (che si conclude il 27 febbraio) ...

