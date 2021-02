Rugby | Sei Nazioni 2021 | mercoledì si decide sull’ipotesi del rinvio di Francia-Scozia

(Di lunedì 22 febbraio 2021)il Comitato del Seisarà chiamato are in merito alla terza giornata trache potrebbe essere rinviata a causa della positività al Covid-19 di 14 giocatori nel gruppo dei Bleus. “Una decisione sul matchsarà presa. Tutelare la salute e la sicurezza di tutti i giocatori e i membri degli staff e del personale è la nostra priorità numero uno. Se la decisione dovesse essere quella di un, la partita verrebbe ricollocata nella data più vicina possibile”, questo recita la nota ufficiale diffusa dal comitato. SportFace.

Roma " Inizia ufficialmente la settimana di avvicinamento alla terza giornata del GuinnessNazioni 2021. L'Italia " in raduno a Roma nel proprio quartier generale presso l'NH Collection .... ......tipico sapore primaverile ha fatto da sfondo all'allenamento odierno della Nazionale Italiana...sui campi dell'impianto romano per proseguire la preparazione verso il terzo match del Guinness...