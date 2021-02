Rugby, nella Francia altri cinque positivi al Covid. C'è anche il capitano Ollivon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sale a 14 il numero di positivi nella nazionale francese di Rugby. Dopo l'ultimo giro di test di ieri in vista del raduno di mercoledì sono emersi altri 5 contagi: Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sale a 14 il numero dinazionale francese di. Dopo l'ultimo giro di test di ieri in vista del raduno di mercoledì sono emersi5 contagi: Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain ...

arabesquessence : LG: posta storie su ig per mostrare la maglietta del rugby. me: fa screen per sbirciare i titoli nella libreria dietro. Priorità. - ziojohnny_ : Nel rugby se menano e dopo la partita se bevono na birra insieme. Nella boxe ci si prende a pugni in faccia e dopo… - DanPans_ : Dio. Semifinale e finale della Rugby World Cup 2015 resteranno sempre impressi nella mia mente. - ZebreRugby : #MatchDay ??????????????v???? ?? @ospreys ?? Vs Zebre #Rugby ?? ?? #GuinnessPRO14, Rd. 12 ?? Liberty Stadium, #Swansea ?????? 18:1… - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2021, Italia: al via il raduno di Roma, con un invitato in mediana nella lista dei convocati -