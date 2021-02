Rugby, Italia in raduno a Roma in vista del match contro l’Irlanda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si avvicina la sfida della Nazionale Italiana di Rugby contro l’Irlanda allo stadio Olimpico. Si gioca alle 15:15 e gli azzurri sono in raduno a Roma nel quartier generale presso l’NH Collection Vittorio Veneto. Il team manager Luigi Troiani ha fatto il punto della situazione: “Quella odierna è una giornata di lavoro strutturata con riunioni e sedute in palestra, divisi per reparti, e una successiva sessione di allenamento collettiva presso il CPO Giulio Onesti. Il gruppo attualmente è al completo: nella giornata di ieri tutti i giocatori hanno raggiunto la Capitale dopo i rispettivi impegni in campionato con i club di appartenenza. L’esito negativo del test molecolare, effettuato da tutto il gruppo al completo compresi i giocatori arrivati presso l’NH Collection Vittorio Veneto nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si avvicina la sfida della Nazionalena diallo stadio Olimpico. Si gioca alle 15:15 e gli azzurri sono innel quartier generale presso l’NH Collection Vittorio Veneto. Il team manager Luigi Troiani ha fatto il punto della situazione: “Quella odierna è una giornata di lavoro strutturata con riunioni e sedute in palestra, divisi per reparti, e una successiva sessione di allenamento collettiva presso il CPO Giulio Onesti. Il gruppo attualmente è al completo: nella giornata di ieri tutti i giocatori hanno raggiunto la Capitale dopo i rispettivi impegni in campionato con i club di appartenenza. L’esito negativo del test molecolare, effettuato da tutto il gruppo al completo compresi i giocatori arrivati presso l’NH Collection Vittorio Veneto nella ...

