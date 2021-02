Rovigo, uccide il padre a martellate: lite di famiglia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rovigo – Notizia da paura quella che vi raccontiamo perchè un ragazzo di 20 anni avrebbe ucciso il proprio padre a colpi di martello. La vittima sarebbe Giovanni Finotello di 57 anni ed il fatto è accaduto nel paese di Porto Viro, proprio nel rodigino. L’omicidio, secondo quanto si apprende dall’Ansa, è avvenuto durante una lite di famiglia Giornal.it. Leggi su giornal (Di lunedì 22 febbraio 2021)– Notizia da paura quella che vi raccontiamo perchè un ragazzo di 20 anni avrebbe ucciso il proprioa colpi di martello. La vittima sarebbe Giovanni Finotello di 57 anni ed il fatto è accaduto nel paese di Porto Viro, proprio nel rodigino. L’omicidio, secondo quanto si apprende dall’Ansa, è avvenuto durante unadiGiornal.it.

