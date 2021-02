Rossella Casini fu uccisa 40 anni fa dalla ‘ndrangheta | scelse di stare dalla parte del bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Domenica 22 febbraio 1981 a Palmi, una bella cittadina calabrese, ricca di storia e di cultura, bagnata da uno splendido mare, i sogni e le speranze di una giovane studentessa fiorentina,, venivano soffocativiolenza brutale ed inaudita della ’ndrangheta. La sentenza di morte su quella giovane donna dai tratti delicati, che non passava mai inosservata per essere appunto “forestiera”, era stata pronunciata da un’altra donna. Una familiare del suo ragazzo, Francesco Frisina: “la straniera deve morire!”.non sapeva neanche che esistesse la, men che meno della faida che tra gliSettanta e Ottanta a Palmi mieteva decine di vittime tra le famiglie Gallico-Frisina e Parrello Condello. Lei conosceva in profondità solo l’amore ...