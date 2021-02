Rosamund Pike nuovo film: “I care A lot” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La grandiosa Rosamund Pike ci parla del suo nuovo film “I care A lot”. L’attrice ha dichiarato che questo è il personaggio più entusiasmante che abbia letto in anni di carriera. Di cosa parla “I care A lot” ? film inglese del 2020, “I care A lot” è triller a tutti gli effetti. Protagonista è la straordinaria Rosamund Pike che interpreta Marla Grayson una astutissima imprenditrice che guadagna sulla inganno. Insieme alla sua compagnia Fran (Eiza González), cercano vecchi anziani da portare in tribunale per assumerne la tutela legale e rubargli tutti gli averi dopo averli sistemati in una casa di riposo. La trama si complica quando le due puntano sulla vittima sbagliata, Jennifer Peterson (Dianne Wiest). L’anziana ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) La grandiosaci parla del suo“IA lot”. L’attrice ha dichiarato che questo è il personaggio più entusiasmante che abbia letto in anni di carriera. Di cosa parla “IA lot” ?inglese del 2020, “IA lot” è triller a tutti gli effetti. Protagonista è la straordinariache interpreta Marla Grayson una astutissima imprenditrice che guadagna sulla inganno. Insieme alla sua compagnia Fran (Eiza González), cercano vecchi anziani da portare in tribunale per assumerne la tutela legale e rubargli tutti gli averi dopo averli sistemati in una casa di riposo. La trama si complica quando le due puntano sulla vittima sbagliata, Jennifer Peterson (Dianne Wiest). L’anziana ...

