Rosalinda e Andrea, scoppia la passione al GF Vip: strani movimenti sotto le coperte (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) strani movimenti sotto le coperte tra Rosalinda e Andrea: è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip E' nata una nuova coppia al GF Vip. Dopo Pierpaolo e Giulia, è la volta di Andrea Zenga e Rosalinda. L'attrice ha deciso di mollare il suo fidanzato e viversi a pieno questa conoscenza con il L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - trash_italiano : Io spero solo che questa cosa tra Andrea e Rosalinda sia vera PERCHÉ AUTORI IO VE LO DICO SONO STANCO, DOPO 6 MESI… - GrandeFratello : 'Non so quello che sarà... quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo'. Andrea Zenga e Rosa… - marzialettera : RT @INYOUREYESZ4YN: Massimiliano morra #noneladurso 'Dayane ha sempre dimostrato la sua amicizia verso Adua al 100%, la prima persona con… - Gaetano61291926 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Dayane Mello non vede di buon occhio il flirt appena nato tra la sua amica Rosalinda Cannavò e… -