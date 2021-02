Ronaldo spinge la Juve, doppietta e 3-0 al Crotone (Di lunedì 22 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus volta pagina dopo la sconfitta con il Porto e si prende il terzo posto in campionato. Nessuna sorpresa all’Allianz Stadium contro il Crotone fanalino di coda, piegato per 3-0 da una doppietta di Ronaldo e un gol di McKennie. I calabresi non ripetono l’impresa dell’andata, quando strapparono un pareggio ai campioni d’Italia, nonostante un avvio incoraggiante. Gli uomini di Stroppa imbrigliano i bianconeri per una buona mezz’ora, affidandosi alla rapidità di Ounas e Messias per affacciarsi dalle parti di Buffon. Chiesa prova ad accendere la Juve con un cross appena sfiorato da Cordaz che impedisce il facile tap-in a Ronaldo, l’estremo difensore degli ospiti è ancora decisivo sul colpo di testa di Ramsey deviato sulla traversa ma sul corner successivo i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus volta pagina dopo la sconfitta con il Porto e si prende il terzo posto in campionato. Nessuna sorpresa all’Allianz Stadium contro ilfanalino di coda, piegato per 3-0 da unadie un gol di McKennie. I calabresi non ripetono l’impresa dell’andata, quando strapparono un pareggio ai campioni d’Italia, nonostante un avvio incoraggiante. Gli uomini di Stroppa imbrigliano i bianconeri per una buona mezz’ora, affidandosi alla rapidità di Ounas e Messias per affacciarsi dalle parti di Buffon. Chiesa prova ad accendere lacon un cross appena sfiorato da Cordaz che impedisce il facile tap-in a, l’estremo difensore degli ospiti è ancora decisivo sul colpo di testa di Ramsey deviato sulla traversa ma sul corner successivo i ...

