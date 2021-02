Roma | sorpresa durante una perquisizione | dietro all’immagine sacra è nascosta cocaina Arrestato un 37enne – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021)per la Polizia di Statounaa Tor Bella Monaca.di una Madonna ricamata all’uncinetto gli agenti hanno trovato una cassaforte contenente droga: 200 grammi di, 180 di hashish e 3mila euro in contanti. In manette unche secondo gli investigatori voleva “fare il salto di qualità” cercando di diventare grossista: il tentativo di diventare grossista non è sfuggito agli investigatori del Distretto Casilino che, con un escamotage, hanno fatto irruzione nell’appartamento diventato base di spaccio. Gli stessi investigatori, sempre nel quartiere di Tor Bella Monaca, hanno3 ragazzi di origine marocchina che vendevanodal loro appartamento. ...