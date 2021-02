Roma, Pellegrini nella bufera per gli auguri a Ciro Immobile (Di lunedì 22 febbraio 2021) Criticato per gli auguri al suo amico Ciro Immobile, attaccante della Lazio: nel mirino il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini La rivalità in passato era più spiccata, ma al giorno d’oggi le distanze si sono affievolite anche nel mondo del calcio. Ma il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, è stato criticato per il selfie insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Criticato per glial suo amico, attaccante della Lazio: nel mirino il capitano dellaLorenzoLa rivalità in passato era più spiccata, ma al giorno d’oggi le distanze si sono affievolite anche nel mondo del calcio. Ma il capitano della, Lorenzo, è stato criticato per il selfie insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzetta_it : 'Non è il mio capitano' #Pellegrini bufera a #Roma per gli auguri a #Immobile - claudio301065 : M'avete fatto pjà n'corpo ho visto Pellegrini in tendenza e ho detto: 'e mò c'ho fatto?' Comunque solo a Roma una c… - avvbartolozzie1 : @siamo_la_Roma @mimmo_ferretti Pellegrini 6,5. L'unico che ha provato ad inventare qualcosa. - gabrypez1 : RT @fanpage: Ultras della Roma contro Pellegrini per gli auguri a Immobile - romanewseu : #BeneventoRoma, la moviola: #Pairetto non sbaglia sull’espulsione di #Glik. C’è il rigore, ma anche il fuorigioco d… -