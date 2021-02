Roma, girano senza mascherina e violano il coprifuoco. Tutti i controlli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Nel fine settimana, al Pigneto, i militari hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio per verificare il rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contrastare ogni forma di degrado. Sono state 68 le persone, ritenute di interesse operativo, controllate; 3 le sanzioni amministrative elevate. Nei guai 2 persone che hanno violato il coprifuoco (sono state trovate fuori dalle proprie abitazioni dopo le 22) senza giustificato motivo, sorprese a girare in strada senza mascherina e distanziamento. Sanzionata anche un’altra persona senza il dispositivo di protezione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Continuano ia tappeto da parte dei Carabinieri della CompagniaPiazza Dante. Nel fine settimana, al Pigneto, i militari hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio per verificare il rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contrastare ogni forma di degrado. Sono state 68 le persone, ritenute di interesse operativo, controllate; 3 le sanzioni amministrative elevate. Nei guai 2 persone che hanno violato il(sono state trovate fuori dalle proprie abitazioni dopo le 22)giustificato motivo, sorprese a girare in stradae distanziamento. Sanzionata anche un’altra personail dispositivo di protezione. su Il Corriere della Città.

Roma, girano senza mascherina e violano il coprifuoco. Tutti i controlli Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Nel fine settimana, al Pigneto, i militari hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio per

