Roma-Braga | Europa League | programma | orario | tv | probabili formazioni

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo lo splendido 2-0 dell’andata, latorna in campo inper affrontare nuovamente il, nel match di ritorno dei sedicesimi di finale, forte di un risultato che le permette di mantenere un piede e mezzo agli ottavi, grazie proprio a Edin Dzeko e Borja Mayoral. La sfida si svolgerà dunque giovedì, 25 febbraio, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, mentre non mancherà lo streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.calcio 2021 Giovedì 25 febbraio 2021 Ore 21Diretta tv: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 Diretta streaming: Sky ...

BENEVENTO - Spenta, imprecisa, con poche idee. Lasi ferma a Benevento nonostante l'ultima mezzora in superiorità numerica (espulso Glik). ...impegnativa con l'impegno europeo con ile, ...... palla per Lapadula che però viene fermato da Fazio 3' - Fallo in attacco di Pellegrini 1' - Ladarà il calcio d'inizio Dopo il successo in Europa League contro il, lacerca di dare ...Il posticipo della ventitreesima giornata non regala grandi emozioni. Finisce 0-0 tra Benevento e Roma, in una gara che non verrà ricordata come tra le più belle di sempre. Fonseca ...Dzeko aveva giocato bene a Braga e oggi ha giocato Borja ... Pensa che in Italia ci sia la tendenza a calciare poco da fuori area. Anche la Roma calcia poco da fuori area: da cosa dipende? “Io penso ...