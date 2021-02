Roma | Bettini | ' siamo indietro | Gualtieri persona prestigiosa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021), 22 feb (Adnkronos) - "stati finora impegnati alla tremenda lotta sulla pandemia. Sui candidati perancora. Non drammatizzerei troppo la questione della possibilità o meno di votare, in Catalogna hanno votato milioni di persone". Lo ha detto Goffreoa radio Immagina. "Abbiamo in campo varie candidature su. La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la sosterremo in alcun modo. Abodi è unaintelligente e perbene ma politicamente non particolarmente forte. Poi c'è Calenda, che è una forza che rispetto molto. È una competizione impegnativa. Dobbiamo avere una candidatura di peso. Rispetto le decisioni del gruppo dirigente, non sono scelte che mi competono", ha spiegato. ...