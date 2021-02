Roma: Bettini, 'siamo indietro, Gualtieri persona prestigiosa' (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Leggo sui giornali di Gualtieri. Rispetto totalmente le decisioni del gruppo dirigente e quello che avrà nel cuore Gualtieri, lui è una delle persone più prestigiose della politica italiana europea",... Leggi su cataniaoggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Leggo sui giornali di. Rispetto totalmente le decisioni del gruppo dirigente e quello che avrà nel cuore, lui è una delle persone più prestigiose della politica italiana europea",...

Profilo3Marco : RT @repubblica: Campidoglio, Bettini (Pd) avverte Grillo: 'Il Pd non sosterrà Raggi in alcun modo': Il dirigente del Partito Democratico: '… - viadellala14g : RT @repubblica: Campidoglio, Bettini (Pd) avverte Grillo: 'Il Pd non sosterrà Raggi in alcun modo': Il dirigente del Partito Democratico: '… - repubblica : Campidoglio, Bettini (Pd) avverte Grillo: 'Il Pd non sosterrà Raggi in alcun modo': Il dirigente del Partito Democr… - TV7Benevento : Roma: Bettini, 'siamo indietro, Gualtieri persona prestigiosa'... - AlessiaFragassi : @peraltro Bettini: no Raggi ma ancora indietro su candidati 'Gualtieri persona prestigiosa di politica italiana eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bettini Pd, Bettini: "Congresso presto, serve chiarimento" "Abbiamo in campo varie candidature su Roma. La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la ... Rispetto le decisioni del gruppo dirigente, non sono scelte che mi competono", ha spiegato Bettini. "...

Roma: Bettini, 'siamo indietro, Gualtieri persona prestigiosa' Lo ha detto Goffreo bettini a radio Immagina. "Abbiamo in campo varie candidature su Roma. La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la sosterremo in alcun modo. Abodi è una persona ...

Roma: Bettini, 'siamo indietro, Gualtieri persona prestigiosa' - Sardiniapost.it SardiniaPost Goffredo Bettini: "Grato a Zingaretti, ma ora serve un Congresso Pd" "C’è uno strisciante logorio interno, facciamolo appena si potrà fare"... "Conte? Positivo se guidasse area moderata" ...

Governo: Bettini, 'Conte deciderà, positivo se guidasse area moderata' Roma, 22 feb (Adnkronos) - "Conte deciderà da sé ... questo sarebbe un fatto positivo per il centrosinistra". Lo ha detto Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, intervenendo ...

"Abbiamo in campo varie candidature su. La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la ... Rispetto le decisioni del gruppo dirigente, non sono scelte che mi competono", ha spiegato. "...Lo ha detto Goffreoa radio Immagina. "Abbiamo in campo varie candidature su. La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la sosterremo in alcun modo. Abodi è una persona ..."C’è uno strisciante logorio interno, facciamolo appena si potrà fare"... "Conte? Positivo se guidasse area moderata" ...Roma, 22 feb (Adnkronos) - "Conte deciderà da sé ... questo sarebbe un fatto positivo per il centrosinistra". Lo ha detto Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, intervenendo ...