Roma ‘Al ladro’ | scavalca il cancello e ruba nel ristorante | scatta l’inseguimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Prima le urla, poi. E’ questo quello che hanno notato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Torpignattara, impegnati nei servizi di controllo del territorio, intorno alle 3.30 di domenica 21 febbraio, in via Fanfulla da Lodi. I poliziotti sono stati attratti dalle urla di uno straniero intento are undi un, inseguito da due persone. L’equipaggio, intuito la dinamica dell’accaduto, ha bloccato il soggetto, identificato per G.C., cittadino senegalese di 41 anni. E’ stato poi accertato che quest’ultimo si era introdotto nel locale forzando la porta- finestra e aveva asportato il fondo cassa e un computer. Poi, scoperto dal personale di vigilanza, si era dato alla fuga. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di furto aggravato. su Il Corriere della Città.