Rocco Casalino spiega perché Barbara d’Urso manda nel panico alcuni politici (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri sera Rocco Casalino ha concesso una lunga intervista a Barbara d’Urso. La Santa di Cologno dopo aver parlato della crisi di governo, ha letto un piccolo estratto del nuovo libro dell’ex portavoce di Conte. “Per me non ci sono programmi di serie A e serie B. Non ho nessun tipo di pregiudizio intellettuale. Quando la d’Urso attaccava il Movimento Cinque Stelle faceva più danni di una puntata di Porta a Porta. Le domande davvero difficili a Conte sul Covid le ha fatte Barbara”. Il giornalista ha spiegato che quando Carmelita attaccava il Movimento 5 Stelle, il partito scendeva nei sondaggi: “Quando facevi le puntate contro il Movimento, andavamo nel panico. Perdevamo punti nei sondaggi quando ci attaccavi. Quando ci attaccavano gli altri non ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri seraha concesso una lunga intervista a. La Santa di Cologno dopo aver parlato della crisi di governo, ha letto un piccolo estratto del nuovo libro dell’ex portavoce di Conte. “Per me non ci sono programmi di serie A e serie B. Non ho nessun tipo di pregiudizio intellettuale. Quando laattaccava il Movimento Cinque Stelle faceva più danni di una puntata di Porta a Porta. Le domande davvero difficili a Conte sul Covid le ha fatte”. Il giornalista hato che quando Carmelita attaccava il Movimento 5 Stelle, il partito scendeva nei sondaggi: “Quando facevi le puntate contro il Movimento, andavamo nel. Perdevamo punti nei sondaggi quando ci attaccavi. Quando ci attaccavano gli altri non ...

