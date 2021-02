Rocco Casalino ospite da Barbara D’Urso si racconta: “Il Gf? Che rabbia” (Di lunedì 22 febbraio 2021) ospite nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex portavoce e capo dell’ufficio stampa di Conte, Rocco Casalino si racconta. L’esperienza al Gf lo ha segnato. Alcuni lo conoscono per la sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021)nel salotto di, l’ex portavoce e capo dell’ufficio stampa di Conte,si. L’esperienza al Gf lo ha segnato. Alcuni lo conoscono per la sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

ricpuglisi : 'Gli italiani lo rivogliono di nuovo a Chigi' Rocco Casalino su Giuseppe Conte dalla D'Urso. Io no. #BastaConte - ricpuglisi : I retroscena, le dirette Facebook, i dpcm, Arcuri, le Primule, il Gran Vizir Bettini, gli assembramenti sulla Darse… - Linkiesta : #Casalino si lamenta su tutte le frequenze di essere discriminato in quanto «luogo del diverso», lui che è stato un… - Marco1999Busa : RT @AzzurraBarbuto: “Era protocollo internazionale che io fossi sempre al fianco di Conte e pure seduto al tavolo con la Merkel”. Rocco Ca… - PpPagliaro : RT @ricpuglisi: 'Gli italiani lo rivogliono di nuovo a Chigi' Rocco Casalino su Giuseppe Conte dalla D'Urso. Io no. #BastaConte -