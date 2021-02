Ristori e rottamazione | lavori in corso al MEF | quali novità in arrivo?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver raccolto il testimone del predecessore Roberto Gualtieri, partenza col “botto” per il neo Ministro dell’Economia Franco – uomo molto vicino al Premier Draghi – al quale è stata assegnata la poltrona più importante ma anche quella più scomoda nell’era del Recovery Fund. Si parte da cartelle econ il MEF che visti i tempi stretti deve accelerare. Come scrive oggi il Sole24Ore, serve, in fretta, un intervento per i 50 milioni fra cartelle e avvisi fiscali congelati dall’ultimo provvedimento del Conte-2 ancora per pochi giorni, fino al 28 febbraio. L’obiettivo dichiarato è duplice: far ripartire la macchina della riscossione ma in maniera soft, in considerazione di un’economia ancora fiaccata e sfiancata dalla crisi. Va, dunque scongiurata un’entrata a gamba tesa. Capitolo fisco: altra proroga di (due mesi) della sospensione e un pacchetto di regole ...