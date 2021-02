“Rischi la querela!”. Barbara D’Urso, il gelo più assoluto dopo quelle parole: costretta a bloccare la vip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio 5’ e subito colpi di scena e polemiche. Barbara D’Urso ha appena iniziato dunque una nuova puntata con il programma in onda su Canale 5 e, a causa di un’ospite, è stata costretta a prendere le dovute distanze e ad avvertire la stessa della pericolosità delle sue affermazioni. Non è la prima volta che la tensione si alza nello studio di Barbarella, ma quest’ultima ha capito che si stava andando oltre ed ha stoppato colei che ha invitato. Si stava parlando di un fatto di gossip, che tanto sta facendo discutere in questi giorni, quando le frasi dell’ospite hanno messo in guardia Barbara D’Urso. La quale ha detto: “Non dire cose per cui puoi essere querelata. E io appresso a te, prendo assolutamente le distanze”. Non ha voluto correre alcun ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio 5’ e subito colpi di scena e polemiche.ha appena iniziato dunque una nuova puntata con il programma in onda su Canale 5 e, a causa di un’ospite, è stataa prendere le dovute distanze e ad avvertire la stessa della pericolosità delle sue affermazioni. Non è la prima volta che la tensione si alza nello studio di Barbarella, ma quest’ultima ha capito che si stava andando oltre ed ha stoppato colei che ha invitato. Si stava parlando di un fatto di gossip, che tanto sta facendo discutere in questi giorni, quando le frasi dell’ospite hanno messo in guardia. La quale ha detto: “Non dire cose per cui puoi essere querelata. E io appresso a te, prendo assolutamente le distanze”. Non ha voluto correre alcun ...

PirasSeba : @Peosili @mariedduscanu @gibesof @pisto_gol Io non minaccio nessuno. Dico solo se dai del mafioso a una vittima del… - Jkrlbrt : @HarvesterofDark Minchia zio, rischi la querela ?????? - pietromichi : @RPolpaccione @AntonioAvitabi4 @AvantiLazioMCM @GiovaAlbanese Stai parlando di cose che non conosci, ed infatti non… - pietromichi : @RPolpaccione @AntonioAvitabi4 @AvantiLazioMCM @GiovaAlbanese Certo. Sai che rischi querela per diffamazione? - fr33b1t : @Goodhand59 perché per contestare devi provare che sono pilotate, semplice no? se non documenti le proteste sono fu… -