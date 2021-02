Ripresa del trasporto aereo legata alla campagna vaccinale, ipotesi migliore: nel 2023 (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nella migliore delle ipotesi una piena Ripresa da parte del settore del trasporto aereo arriverà alla fine del 2023. È quanto stima in un rapporto sulle conseguenze della pandemia sul settore la società di consulenza Boston Consulting Group che lega la sua velocità di rilancio soprattutto ai tempi della campagna vaccinale. Infatti, nello scenario più favorevole questa arriverebbe ad un’ampia diffusione del vaccino già a partire di questa estate che, con test rapidi accurati, che consentirebbe ai governi di allentare le misure restrittive per contenere i contagi da Covid e di permettere alle persone di spostarsi per ogni tipo di motivazione, non solo quelle legate a stato di necessità o lavoro. Nel caso di realizzazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nelladelleuna pienada parte del settore delarriveràfine del. È quanto stima in un rapporto sulle conseguenze della pandemia sul settore la società di consulenza Boston Consulting Group che lega la sua velocità di rilancio soprattutto ai tempi della. Infatti, nello scenario più favorevole questa arriverebbe ad un’ampia diffusione del vaccino già a partire di questa estate che, con test rapidi accurati, che consentirebbe ai governi di allentare le misure restrittive per contenere i contagi da Covid e di permettere alle persone di spostarsi per ogni tipo di motivazione, non solo quelle legate a stato di necessità o lavoro. Nel caso di realizzazione ...

