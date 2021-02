Ripartire lenti, ma vaccinati. Il piano di BoJo da cui non si torna indietro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa volta non ci saranno retromarce o inversioni a U; la riapertura sarà lenta, radicata nel principio della prudenza, ma sarà a senso unico: ogni pezzetto di liberà riconquistata non sarà più in pericolo, perché la combinazione di cautela e vaccinazione di massa garantirà al Regno Unito il lusso di un’estate quasi normale. È su questa promessa che si basa il piano del governo di Boris Johnson per un’uscita graduale dal lockdown, in vigore nel Paese da quasi due mesi. La priorità sarà data alla riapertura delle scuole e alla ripresa di un minimo di contatti sociali, dall’8 marzo in avanti; negozi, bar e ristoranti dovranno aspettare fino ad aprile o oltre per poter riprendere le rispettive attività, più facilmente se outdoor, all’aria aperta. La roadmap della riapertura si articolerà in quattro fasi, distanziate da un intervallo di cinque settimane, secondo quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa volta non ci saranno retromarce o inversioni a U; la riapertura sarà lenta, radicata nel principio della prudenza, ma sarà a senso unico: ogni pezzetto di liberà riconquistata non sarà più in pericolo, perché la combinazione di cautela e vaccinazione di massa garantirà al Regno Unito il lusso di un’estate quasi normale. È su questa promessa che si basa ildel governo di Boris Johnson per un’uscita graduale dal lockdown, in vigore nel Paese da quasi due mesi. La priorità sarà data alla riapertura delle scuole e alla ripresa di un minimo di contatti sociali, dall’8 marzo in avanti; negozi, bar e ristoranti dovranno aspettare fino ad aprile o oltre per poter riprendere le rispettive attività, più facilmente se outdoor, all’aria aperta. La roadmap della riapertura si articolerà in quattro fasi, distanziate da un intervallo di cinque settimane, secondo quanto ...

