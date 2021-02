Rep. Congo: Meloni, 'ricordiamoci di eroi silenziosi ambasciatori dignità e identità Italia' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La vicenda" accaduta oggi nella Repubblica democratica del Congo "lascia molti interrogativi, quello che sappiamo oggi non è sufficiente a fare un commento articolato. Abbiamo chiesto che il ministro degli Esteri venga a riferire in Parlamento per avere maggiori dettagli. Quello che possiamo dire oggi che noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa: ce la prendiamo sempre con le Istituzioni, con lo Stato, con l'Italia, con chi la rappresenta: penso che dobbiamo anche ricordarci che ogni giorno in giro per il mondo ci sono funzionari dello Stato Italiano, quindi rappresentanti delle nostre insegne, delle nostre bandiere e quindi della nostra civiltà che sanno quello che stanno rischiando per fare il loro lavoro". Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La vicenda" accaduta oggi nella Repubblica democratica del"lascia molti interrogativi, quello che sappiamo oggi non è sufficiente a fare un commento articolato. Abbiamo chiesto che il ministro degli Esteri venga a riferire in Parlamento per avere maggiori dettagli. Quello che possiamo dire oggi che noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa: ce la prendiamo sempre con le Istituzioni, con lo Stato, con l', con chi la rappresenta: penso che dobbiamo anche ricordarci che ogni giorno in giro per il mondo ci sono funzionari dello Statono, quindi rappresentanti delle nostre insegne, delle nostre bandiere e quindi della nostra civiltà che sanno quello che stanno rischiando per fare il loro lavoro". Lo ha sottolineato Giorgia, presidente di Fratelli ...

Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - Charlie7311 : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - Ettore572 : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - SVelascoJimenez : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - Alessia11444612 : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -