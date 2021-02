Rep. Congo: Lega, 'individuare e punire responsabili, piena giustizia ai nostri caduti' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra più sincera vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere, morti stamattina in Congo, all'intero corpo diplomatico, all'Arma dei Carabinieri. Auspichiamo che chi ha colpito al cuore l'Italia, uccidendo barbaramente due suoi servitori che adempivano con valore al loro dovere, sia prontamente assicurato all'autorità giudiziaria: si individuino subito i responsabili materiali, i mandanti rendendo cosi piena giustizia ai nostri caduti". Cosi i deputati e i senatori della Lega componenti delle commissioni Difesa ed Esteri della Camera e del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra più sincera vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere, morti stamattina in, all'intero corpo diplomatico, all'Arma dei Carabinieri. Auspichiamo che chi ha colpito al cuore l'Italia, uccidendo barbaramente due suoi servitori che adempivano con valore al loro dovere, sia prontamente assicurato all'autorità giudiziaria: si individuino subito imateriali, i mandanti rendendo cosiai". Cosi i deputati e i senatori dellacomponenti delle commissioni Difesa ed Esteri della Camera e del Senato.

