Rep. Congo: Fontana, 'cordoglio Lombardia, caduti onoravano nome Italia' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, esprime ai familiari il cordoglio della Regione e "di tutti i lombardi" per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, "lombardo nativo di Saronno, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, 30 anni". Sono, dice, "due nostri connazionali caduti mentre onoravano il nome dell'Italia, in missione per la stabilizzazione di quella che ancora oggi purtroppo è una delle aree più pericolose al mondo. Siamo vicini al corpo diplomatico Italiano e all'Arma dei Carabinieri", conclude.

