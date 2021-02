Rep. Congo: Bellanova, 'tragica notizia, lascia senza parole' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un nostro carabiniere sono morti poco fa per un attacco legato, si pensa, a un tentativo di rapimento. Gli aggiornamenti che arrivano sono ancora confusi e seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione. Ma è una notizia tragica, che lascia senza parole. Le mie più sentite condiglianze alle famiglie e un pensiero di vicinanza a tutte le persone coinvolte". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica delLuca Attanasio e un nostro carabiniere sono morti poco fa per un attacco legato, si pensa, a un tentativo di rapimento. Gli aggiornamenti che arrivano sono ancora confusi e seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione. Ma è una, che. Le mie più sentite condiglianze alle famiglie e un pensiero di vicinanza a tutte le persone coinvolte". Lo scrive su Facebook Teresa

Ultime Notizie dalla rete : Rep Congo Ambasciatore in Congo e carabiniere uccisi, Di Maio: "Immenso dolore" Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia del decesso dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere mentre era al Cae di Bruxelles. Ha manifestato immenso dolore per l'accaduto, interverrà ora alla riunione esprimendo pubblicamente il suo cordoglio davanti ai ...

La giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili Meno documentata ma sicura è la notizia di casi di mutilazioni avvenute in America Latina (Colombia, Perù), e in altri paesi dell'Asia e dell'Africa (Oman, Sri Lanka, Rep. Dem. del Congo) dove tale ...

