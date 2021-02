Rep. Congo: Barbaro (Fdi), 'chiarire dinamica e moventi attacco' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Commozione e cordoglio, per la tragica dipartita dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci, addetto alla sua sicurezza e scorta e dell'autista Mustapha Milambo”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Claudio Barbaro. “È doveroso, da parte delle Istituzioni italiane -aggiunge- definire celermente le dinamiche dell'attacco armato al convoglio che, secondo le prime notizie, non sembrava sufficientemente protetto. Sarà altresì fondamentale chiarire i moventi e, successivamente, seguire con la massima attenzione e celerità ogni impegno internazionale del Paese, specialmente in teatri critici, al fine di evitare il ripetersi di tali luttuosi eventi. Un solerte coinvolgimento di tutti i soggetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Commozione e cordoglio, per la tragica dipartita dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica delLuca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci, addetto alla sua sicurezza e scorta e dell'autista Mustapha Milambo”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Claudio. “È doveroso, da parte delle Istituzioni italiane -aggiunge- definire celermente le dinamiche dell'armato al convoglio che, secondo le prime notizie, non sembrava sufficientemente protetto. Sarà altresì fondamentalee, successivamente, seguire con la massima attenzione e celerità ogni impegno internazionale del Paese, specialmente in teatri critici, al fine di evitare il ripetersi di tali luttuosi eventi. Un solerte coinvolgimento di tutti i soggetti ...

