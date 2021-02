Rep. Congo: Barbara Contini, 'è stato attacco contro Italia, Ue e organizzazioni internazionali (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "E' stato un attacco contro l'Italia, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali". E' lapidaria Barbara Contini, ex vice segretario generale di Croce rossa Italiana e direttore delle operazioni della Associazione, nel commentare l'uccisione dell'ambasciatore Italiano Luca Attanasio insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, che viaggiavano nel Congo orientale in un convoglio del Programma alimentare mondiale comprendente anche il Capo delegazione Ue. "Bisogna attuare un reset delle predisposizioni di sicurezza nelle aree a rischio - dichiara all'Adnkronos - Lo ho sempre detto: vanno approntate sul calcolo del massimo pericolo del luogo in cui ci si trova". "Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "E'unl', l'Unione europea e le". E' lapidaria, ex vice segretario generale di Croce rossana e direttore delle operazioni della Associazione, nel commentare l'uccisione dell'ambasciatoreno Luca Attanasio insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, che viaggiavano nelorientale in un convoglio del Programma alimentare mondiale comprendente anche il Capo delegazione Ue. "Bisogna attuare un reset delle predisposizioni di sicurezza nelle aree a rischio - dichiara all'Adnkronos - Lo ho sempre detto: vanno approntate sul calcolo del massimo pericolo del luogo in cui ci si trova". "Sono ...

