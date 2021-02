Real Madrid, Mendy: «Atalanta? Attenzione, non sono arrivati agli ottavi per caso» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ferland Mendy, difensore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Atalanta Ferland Mendy, difensore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Atalanta. Atalanta – «Dobbiamo stare attenti, non sono arrivati qui per caso. Sappiamo che è una squadra che gioca bene e segna tanto, mi aspetto una bella partita anche se difficile e per vincere dovremo giocare al meglio». ZIDANE – « Essere allenato da una leggenda come lui è un onore, emana carisma e mi dà tanti consigli». PSG – «Al PSG ho trascorso sette anni, ma prima di entrare nell’academy mi sono infortunato e mi sono dovuto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ferland, difensore del, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Ferland, difensore del, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’– «Dobbiamo stare attenti, nonqui per. Sappiamo che è una squadra che gioca bene e segna tanto, mi aspetto una bella partita anche se difficile e per vincere dovremo giocare al meglio». ZIDANE – « Essere allenato da una leggenda come lui è un onore, emana carisma e mi dà tanti consigli». PSG – «Al PSG ho trascorso sette anni, ma prima di entrare nell’academy miinfortunato e midovuto ...

