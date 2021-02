Real Madrid, i convocati di Zidane per l’Atalanta. Tante assenze nei blancos (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Tante le assenze per i madrileni, con ben 9 giocatori non convocati come Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola, Marcelo e Benzema. Portieri: Courtois, Lunin, Altube Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro Foto: Real Madrid Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico del, Zinedineha diramato la lista deiper la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League controleper i madrileni, con ben 9 giocatori noncome Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola, Marcelo e Benzema. Portieri: Courtois, Lunin, Altube Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

