Real Madrid, Florentino Perez negativo al Covid-19. Non partirà per Bergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Real Madrid ha annunciato che il presidente Florentino Pérez è risultato negativo al Covid-19 nei due test PCR a cui è stato sottoposto nelle ultime 48 ore. Pérez comunque non partirà per Bergamo in occasione della partita di Champions League contro l'Atalanta, ma saluterà la squadra prima della partenza per l'Italia. Comunicado Oficial#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) February 22, 2021 Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

