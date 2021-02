Ravetto | il silenzio dopo le vignette sessiste su di lei | ho cercato di proteggere mia figlia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lauratace da tre mesi. Da quando è stata volgarmente colpita da una vignetta di Mario Natangelo, che pubblica sul Fatto.aveva lasciato Forza Italia per la Lega e nella vignetta si alludeva al fatto che sapesse fare cose con la lingua. Di qui il rammarico di Berlusconi. In una seconda vignetta sempre Berlusconi la chiamava addirittura “mignotta”. Il caso degli insulti a Giorgia Meloni ci riporta anche a quelle offese. E ci ricorda che sembra essere una specialità della sinistra attaccare le donne dell’altra parte politica con un lessico sessista e maschilista.: solidarietà a Giorgia Meloni Oggitorna a parlare e lo fa con Libero. Esprime solidarietà a Giorgia Meloni e spiega di avere querelato Natangelo. «Ho querelato – dice – perché penso sia stato passato un limite invalicabile. Ho ...

Per Laura nella Lega le donne fanno carriera per merito e spesso sono in posizione chiave, ... Contesta il silenzio di alcune colleghe di sinistra e di destra " che tutti i giorni si riempiono ...

Laura Ravetto "bene Salvini con il Governo Draghi. Matteo l'unico non maschilista in politica, premiato il merito anche femminile. Femministe Pd invece..."