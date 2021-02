Ramsey: “Vittoria importante, soprattutto visti i risultati del weekend” (Di martedì 23 febbraio 2021) Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha parlato così a Juventus TV dopo il successo per 3-0 sul Crotone: “Avevamo bisogno dei tre punti. Era fondamentale giocare una partita offensiva, creando tante occasioni, e finire anche senza subire gol. Stasera era importante anche visti gli altri risultati del weekend”. Foto: Twitter personale Ramsey L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Aaron, centrocampista della Juventus, ha parlato così a Juventus TV dopo il successo per 3-0 sul Crotone: “Avevamo bisogno dei tre punti. Era fondamentale giocare una partita offensiva, creando tante occasioni, e finire anche senza subire gol. Stasera eraanchegli altridel”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey Vittoria Juve, Ramsey avvisa le rivali: 'Importante vincere dopo i risultati del week - end' Commenta per primo Al termine della vittoria sul Crotone, Aaron Ramsey ha parlato a JTV : 'Un match importante, avevamo bisogno dei tre punti. Era importante fare una partita offensiva, creando tante occasioni. In Champions League siamo ...

Juventus, Ramsey: "Tre punti importanti. Champions League? Scontenti" Aaron Ramsey ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Crotone per 3 a 0: le dichiarazioni del centrocampista ...

Ramsey: “Vittoria importante, soprattutto visti i risultati del weekend” alfredopedulla.com Ronaldo, prepotenza Juve Il portoghese schianta il Crotone con un uno-due nel finale di primo tempo. Supera Lukaku tra i cannonieri, avvisa l’Inter e avvicina Ibrahomivic facendo gol al 78° club (lo svedese è a 79). Buffon da ...

Juve riparte trascinata da CR7: due gol e terzo posto TORINO. – La Juventus riparte, Ronaldo la trascina nuovamente al terzo posto: i bianconeri battono 3-0 il Crotone e riscattano il doppio tonfo consecutivo contro Napoli in campi ...

