Rabbia per la Catalogna mai nata, Pablo Hasél ha solo aperto il vaso di Pandora (Di lunedì 22 febbraio 2021) Altri giorni di ferro e fuoco in Spagna. Non si placano le proteste, si riduce il campo d’azione questo sì, ma non l’intensità. Nel fine settimana, il cuore delle manifestazioni ha pulsato a Barcellona, dove i Mossos d’Esquadra, che contano undici feriti, hanno arrestato cinque persone per aver saccheggiato un negozio di abbigliamento nel mentre delle manifestazioni ed altre tre per disordine pubblico. Arresti che si vanno ad aggiungere al centinaio di manifestanti già fermati da martedì, quando sono partite le marce in tutta la penisola in nome di Pablo Hasél, il rapper su cui pende l’accusa di esaltazione del terrorismo e ingiurie alla corona, ora in carcere. La richiesta dell’inviolabilità della libertà d’espressione ha unito sotto una sola voce città storicamente poco affini anche se, adesso, sembrerebbero prendere ognuna la propria via di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Altri giorni di ferro e fuoco in Spagna. Non si placano le proteste, si riduce il campo d’azione questo sì, ma non l’intensità. Nel fine settimana, il cuore delle manifestazioni ha pulsato a Barcellona, dove i Mossos d’Esquadra, che contano undici feriti, hanno arrestato cinque persone per aver saccheggiato un negozio di abbigliamento nel mentre delle manifestazioni ed altre tre per disordine pubblico. Arresti che si vanno ad aggiungere al centinaio di manifestanti già fermati da martedì, quando sono partite le marce in tutta la penisola in nome di, il rapper su cui pende l’accusa di esaltazione del terrorismo e ingiurie alla corona, ora in carcere. La richiesta dell’inviolabilità della libertà d’espressione ha unito sotto una sola voce città storicamente poco affini anche se, adesso, sembrerebbero prendere ognuna la propria via di ...

