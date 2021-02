“Quella centrale a biogas è illegale”: la storia di Valmadonna nel Piemonte che resiste in nome dell’ambiente (Di lunedì 22 febbraio 2021) In una piccola frazione del Monferrato, a pochi chilometri da Alessandria, in Piemonte, è in corso una lotta per il futuro dell’ambiente. L’oggetto del contendere è l’impianto a biometano. Impianto che l’azienda con sede legale a Genova Rgp Biometano srl vuole costruire, mentre i cittadini rifiutano a gran voce. Il motivo? I rischi per la salute e per il territorio sono altissimi. Il comitato Sono già più di 1.300 i membri del comitato “No-biogas Valmadonna” costituito a inizio 2021 dai residenti della frazione Valmadonna fortemente contrari all’insediamento dell’impianto di produzione di biometano. Il dato è impressionante se si tiene conto che i residenti sono 2.283 e indica che ogni famiglia ha almeno un componente che ha già aderito al comitato. Ma gli iscritti, quasi tutti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) In una piccola frazione del Monferrato, a pochi chilometri da Alessandria, in, è in corso una lotta per il futuro. L’oggetto del contendere è l’impianto a biometano. Impianto che l’azienda con sede legale a Genova Rgp Biometano srl vuole costruire, mentre i cittadini rifiutano a gran voce. Il motivo? I rischi per la salute e per il territorio sono altissimi. Il comitato Sono già più di 1.300 i membri del comitato “No-” costituito a inizio 2021 dai residenti della frazionefortemente contrari all’insediamento dell’impianto di produzione di biometano. Il dato è impressionante se si tiene conto che i residenti sono 2.283 e indica che ogni famiglia ha almeno un componente che ha già aderito al comitato. Ma gli iscritti, quasi tutti di ...

