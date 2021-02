Quasi 500 infetti a causa di pollo contaminato da salmonella proveniente dalla Polonia: 5 persone perdono la vita in Uk (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cinque persone sono morte in Gran Bretagna dopo aver ingerito del pollo contaminato da salmonella, in arrivo dalla Polonia. Altri 480 britannici, compresi bambini, si sono invece ammalati di salmonellosi nel corso degli ultimi giorni. La carne di pollo in questione, offerta sotto forma di pepite surgelate impanate, è venduta a buon prezzo nelle principali catene di supermercati di tutto il Regno Unito, generalmente acquistata dai genitori come pasto economico e facile da preparare apprezzato dai bambini. Circa il 44% delle vittime aveva un’età inferiore ai 16 anni. La Public Health England ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’età, il sesso o l’ubicazione di questo gruppo, lasciando potenzialmente le famiglie in lutto all’oscuro delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cinquesono morte in Gran Bretagna dopo aver ingerito delda, in arrivo. Altri 480 britannici, compresi bambini, si sono invece ammalati di salmonellosi nel corso degli ultimi giorni. La carne diin questione, offerta sotto forma di pepite surgelate impanate, è venduta a buon prezzo nelle principali catene di supermercati di tutto il Regno Unito, generalmente acquistata dai genitori come pasto economico e facile da preparare apprezzato dai bambini. Circa il 44% delle vittime aveva un’età inferiore ai 16 anni. La Public Health England ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’età, il sesso o l’ubicazione di questo gruppo, lasciando potenzialmente le famiglie in lutto all’oscuro delle ...

