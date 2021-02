"Quando lo facevi, andavamo nel panico". Il potere della D'Urso, la confessione di Casalino: pazzesco su Canale 5 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rocco Casalino torna a Mediaset (dov'è nato in tv con il primo Grande Fratello). Poi la virata e l'ascesa con l'esperienza politica al fianco di Giuseppe Conte, come portavoce a Palazzo Chigi. Ora ha scritto un libro, Il portavoce. La sua infanzia, come racconta, è difficilissima (trascorsa tra Italia e Germania). A Mediaset, ci torna come ospite di Barbara D'Urso in prima serata, al Live-Non è la D'Urso di ieri sera, domenica 21 febbraio. Nel ‘94 muore suo padre e sei anni dopo si laurea in Ingegneria a Bologna. Poi diventa giornalista. E con la nascita del M5s la sua seconda vita: segue premier Conte ovunque. Lacrime di commozione Quando Conte lascia Palazzo Cighi. “Ha qualità umane pazzesche”, dice parlando di Conte. “Gli italiani lo vorranno a Palazzo Chigi”, tuona Casalino. Che non sa ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roccotorna a Mediaset (dov'è nato in tv con il primo Grande Fratello). Poi la virata e l'ascesa con l'esperienza politica al fianco di Giuseppe Conte, come portavoce a Palazzo Chigi. Ora ha scritto un libro, Il portavoce. La sua infanzia, come racconta, è difficilissima (trascorsa tra Italia e Germania). A Mediaset, ci torna come ospite di Barbara D'in prima serata, al Live-Non è la D'di ieri sera, domenica 21 febbraio. Nel ‘94 muore suo padre e sei anni dopo si laurea in Ingegneria a Bologna. Poi diventa giornalista. E con la nascita del M5s la sua seconda vita: segue premier Conte ovunque. Lacrime di commozioneConte lascia Palazzo Cighi. “Ha qualità umane pazzesche”, dice parlando di Conte. “Gli italiani lo vorranno a Palazzo Chigi”, tuona. Che non sa ancora ...

