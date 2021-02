Puglia, piano vaccinazione personale scuola: calendario con programma entro 23 febbraio. Nota Regione (Di lunedì 22 febbraio 2021) piano Strategico Nazionale vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – vaccinazione operatori del sistema educativo di istruzione e formazione – DISPOSIZIONE. Nota Regione del 20 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021)Strategico Nazionaleanti SARS-CoV-2/COVID-19 –operatori del sistema educativo di istruzione e formazione – DISPOSIZIONE.del 20. L'articolo .

orizzontescuola : Puglia, piano vaccinazione personale scuola: calendario con programma entro 23 febbraio. Nota Regione - SBidimedia : Dosi di #vaccino giornaliere regioni per età Bolzano, Trento e VdA hanno vaccinato fin da gennaio over80 Coda da… - Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, aggiornamento del 21 febbraio 2021 - Trmtv : Covid Puglia: superata la soglia del 10% dei tamponi positivi. 6 le vittime - Trmtv : Covid: domani in Puglia partono vaccinazioni per over 80 -